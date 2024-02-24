Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu TEİ'yi ziyaret etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyet Tusaş Motor Sanayi’yi (TEİ) ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyet, TEI tesislerini ziyaret ederek, Genel Müdür Mahmut Akşit’ten faaliyetler hakkında bilgi aldı. Orgeneral Kadıoğlu ziyaretinde, TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru’nu ve Türkiye’de üretilen ilk helikopter motoru T700-TEI-701D’yi inceledi ve testlerine katıldı. Orgeneral Kadıoğlu ayrıca Türkiye’nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400’ü de inceledi.