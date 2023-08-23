Büyükçekmece'de park halindeki araç yandı

Büyükçekmece’de park halindeyken bir anda alev alan araç, itfaiye tarafından söndürüldü. Aracın yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın sata 10.45 sıralarında, Dizdariye Mahallesi Seçkin Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 35 YU 478 plakalı park halindeki otomobil bir anda alev aldı. Aracın yandığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi öğrenilemezken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiye tarafından yapılacak olan çalışma sonrası ortaya çıkacak.