Kızılkaya'nın acı günü

MHP ve Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Kızılkaya'nın babası vefat etti.

Kızılkaya'nın acı günü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Silivrispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Kızılkaya'nın bir süreden bu yana tedavi görmekte olan babası Aziz Kızılkaya yaçamını yitirdi.

Kızılkaya'nın cenazesi bugün (23.08.2023 Çarşamba) Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Silivri Yeni çanta Mezarlığı'nda defnedilecek.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı