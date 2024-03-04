Çanta Mahallesi 4 Parka Aynı Anda Kavuştu

Silivri Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların hem hoş vakit geçirebilecekleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Dergâh Sokak, Kalyon Sokak, Didim Sokak ve Abdullah Akbulut Caddesi’nde yapımı tamamlanan 4 park, spor alanları ve spor tesisleri düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete açıldı. Toplam 5.700 metrekare alanda içerisinde; futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, çocuk oyun alanları, fitness alanları ve ücretsiz wifi hizmeti ile Çanta Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar yeni sosyal yaşam alanlarına kavuşmuş oldu.

SUSULU: “BAŞKANIMIZ SAYESİNDE HİZMETLERİN DEVAMI GELECEK”

Törenin açılış konuşmasını yapan Çanta Balaban Mahallesi Muhtarı Hasan Susulu, “Çanta’ya yapmış olduğu bu güzel hizmetlerinden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim. Başkanımız sayesinde Çanta Mahallesi’nde hizmetlerin devamı gelecek. Parklarımızın mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

ŞAHİN: “BU TESİSLERE KAVUŞTUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ”

Muhtar Susulu’nun ardından konuşan Çanta Sancaktepe Mahallesi Muhtarı Hayri Şahin, “Spor demek vücut eğitimi, sağlıklı yaşam ve zinde kalmak demektir. Bu tesislere kavuştuğumuz için çok şanslıyız. Çanta Sancaktepe Mahallesi’ne yapmış olduğu hizmetler için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

TONTA: “BÖYLE TESİSLER AÇILDIKÇA BİZİM DE İÇİMİZ AÇILIYOR”

Muhtar Şahin’in ardından bir konuşma yapan Silivri Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ali Tonta, “Silivri’de böyle güzel tesislerin açılışı yapıldıkça bizim de içimiz açılıyor. Başkanımızın önderliğinde Silivri’nin her köşesine bu şekilde tesisler kazandırıldı. Bu güzel tesislerin hayata geçirilmesinde başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

SERT: “VOLKAN YILMAZ HAYAL EDEMEYECEĞİMİZ HİZMETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

Tonta’nın ardından konuşan geçmiş dönem Çanta Belediye Başkanı Tahir Sert, “Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz görevde olduğu 5 yıl içerisinde hayal edemeyeceğimiz hizmetleri gerçekleştirdi. Volkan Başkan, günün 24 saatini vatandaşlarımızı düşünerek geçiriyor. Başkanımızın Silivri’ye yapmış olduğu hizmetler saymakla bitmiyor. Silivri’ye yapmış olduğu tüm hizmetlerden dolayı Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “ÇANTA’YA MİLLET BAHÇESİ VE STAT GELİYOR”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bizler 2019 yılında yola çıkarken, ‘Silivri sadece çarşı meydanından ve sahilden ibaret değildir, Çanta’sı, Büyükçavuşlu’su, Selimpaşa’sı, Danamandıra’sı, Kadıköy’ü var’ demiştik. Bu anlayışımız doğrultusunda Çanta Mahallesi’nde birçok hizmet gerçekleştirdik. Yaklaşık 10.000 metrekare alana tekabül eden ve içerisinde; yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuk eğlence alanları, amfitiyatro ve açık hava düğünlerinin ücretsiz bir şekilde yapıldığı Atatürk Parkımızı geçtiğimiz aylarda açtık. Mahallemizdeki Atatürk, Altınçeşme, Kırmızıgül, Millet, İsmet İnönü caddeleri ve Kalyon, Kısmet, Cebir sokakları başta olmak üzere birçok cadde ve sokağımızda yol iyileştirmelerini ve asfaltlama çalışmalarını bitirdik. Mahallemizde 10.000 tona yakın asfalt döktük. 3.250 metre bordür, 5.842 metrekare kaldırım ve 10.144 metrekare yol imalatı yaptık. Uzun yıllar ihmal edilen Çağdaşkent bölgesi diye bilinen bölgemize el uzattık. Silivri Belediyesi olarak yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki dönemde Çağdaşkent bölgemize, yaklaşık 8.000 metrekare alanda içerisinde; halı sahanın, basketbolun sahasının, fitness alanlarının, yürüyüş alanlarının, kamelyaların ve çocuk parklarının yer alacağı Millet Bahçesinin müjdesini vermiş olayım. Yine Tam arkamızda bir futbol sahası var. Buranın soyunma odaları ve tribünleri yok. Silivri Belediyesi olarak Çantaspor’un ve bölge sporcularının kullanımına sunacağımız, içerisinde; soyunma odaları, duşları, hakem odaları ve amatör maçların oynanabileceği kapasitede tribünleriyle Çanta Stadının müjdesini buradan sizlere vermiş olalım. Çanta Mahallesi’nin en önemli eksiklerinden biri, D-100 karayolunda bir üst geçit olmamasıydı. Onu da yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çanta’da yaşayan çiftçilerimize; yerli ve milli sertifikalı arpa tohumu, saman, silaj, yem bezelyesi, milli ayçiçeği tohumu, katı gübre alımı ve atımı, hayvanlarını aşılama gibi destekler verdik. Ayfar ailesinin Yönetim Kurulu Başkanı Gani Bey iş birliğiyle 24 derslikli meslek lisesinin temelini attık. Elbette Çanta’ya yapacaklarımız sadece bunlarla sınırlı değil. Yeni dönemde eksik yol ve kaldırım başta olmak üzere ihtiyaç konusu tüm hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. İmar planlarıyla, turizm planlarıyla, festivalleriyle, yeni halk plajlarıyla, mahalle konaklarıyla, kütüphane ve etüt merkezlerimizle, futbol stadımızla, Çanta’mızı daha da güzel hale dönüştüreceğiz” diye konuştu.

“BOŞ LAF VE KURU VAAT DEĞİL İŞ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak 5 yılda; 84 park, 42 basketbol sahası, 14 futbol sahası, 5 voleybol ve tenis sahası, 3 futbol stadı ve 1 yüzme havuzu yaptık. 45.000 metrekare alan üzerinde bölgenin en donanımlı Spor Adasına başladık. İçerisinde; 3 halı saha, 2 tenis kortu, 2 basketbol sahası, voleybol sahası, amatör maçlarının oynanacağı stat, 1.000 kişilik tribünlü futsal, hentbol, basketbol ve voleybol maçlarının oynanacağı 7.250 metrekare kapalı spor salonu ve spor lisesi yer alacak. Silivri’ye Spor Lisesi geliyor. Spor Lisesi voleybol branşında Silivri’deki gençlere hizmet verecek. Ayrıca 10 tane 250’ şer metrekarelik bireysel sporların yapılacağı bölgenin en kapsamlı Spor Adası bir yıl içerisinde tamamlanacak. Boş laf ve kuru vaat değil iş yapmaya devam ediyoruz. Silivri Belediyesi olarak Silivri’de yaşayan tüm hemşerilerimiz için çok sayıda spor tesisi yapmaya devam edeceğiz. Silivri’de boş vaatlerin, kuru sloganların, katalog ve billboard belediyeciliğinin devri kapandı. Artık Silivri’de eser ve gönül belediyeciliği var. Onun için biz hizmet etmeye, gönüllere girmeye ve gönülleri fethetmeye devam edeceğiz. ‘At binenin kılıç kuşananın’ diye bir Türk atasözü var. Bize rakip diye karşımıza çıkanların ne ata binecek yürekleri ne de kılıç kuşanacak bilekleri olduğunu sanmıyorum. Biz de yürek de bilek de var. Siz bizimle olduktan sonra ve bizim arkamızda durduktan sonra daha güzel, mutlu, huzurlu ve güvenli bir Silivri için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, geçmiş dönem Çanta Belediye Başkanı Tahir Sert, geçmiş dönem Değirmenköy Belediye Başkanı Osman Topaç, Silivri Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ali Tonta, Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve mahalle sakinleri tarafından açılış kurdelesi kesimi yapıldı. Tören, park ve spor alanının gezilmesiyle sona erdi.