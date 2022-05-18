Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev

AK Parti Belediye Meclis üyesi Salim Çavdar, TÜGVA'da İstanbul Teşkilat Koordinatörlüğü görevine getirildi. Çavdar, yeni görevini Ömer Faruk Toktekin'den dün devraldı.

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  • 18.05.2022 11:24
  • Güncelleme: 18.05.2022 11:25
Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

AK Parti Belediye Meclis üyesi Salim Çavdar, yeni göreviyle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Yaklaşık 5 yıldır çeşitli görevlerde bulunduğum TÜGVA'da bugün itibariyle İstanbul Teşkilat Koordinatörlüğü vazifesini Ömer Faruk Toktekin başkanımızdan devralmış bulunmaktayım. Üzerimde büyük emekleri olan vakfımızda bugün bu büyük sorumluluğu yerine getirmek, İstanbul gençliğine hizmet etmek için elimden geleni yapıp var gücümle çalışacağım. Bu göreve layık gören kıymetli İstanbul İl Başkanımız Sn. Emrullah Şanlan'a teşekkür ederim. Rabbim mahcup etmesin” ifadelerine yer verdi.

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SHA Editör
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