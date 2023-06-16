Çetin Ağadan Kavaklı Güreşleri'ne davet
Silivri Güreş Ağası Çetin Ceylan 12 Ağustos'ta yapılacak olan Kavaklı Güreşleri öncesinde bir açıklama yaparak tüm güreş severleri Kavaklı'da görmek istediklerini söyledi.
Güreşlerin adına yakışır şekilde geçeceğini ifade eden Ceylan Kırkpınar Güreşlerinde baş pehlivan olan tüm güreşlerin Kavaklı’da güreşeceğini, güreş severleri çok iyi bir organizasyonun beklediğini söyledi. Ceylan, organizasyona büyük destek veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.