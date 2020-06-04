Ali Korsan: "Yeşil bir Silivri istiyoruz"

Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı. "Yeşil Bir Silivri İstiyoruz" diyen Korsan, şu ifadelerine yer verdi:

“5 Haziran 1972'de Stockholm'de toplanan Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda yeryüzündeki doğal ve kültürel çevre değerlerinin sürdürülebilir yaşamın temel kaynakları olarak korunması yönündeki sözleşmenin imzalanması bize 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü armağan etmiştir.

5 Haziran'da imzalanan bu sözleşme insanlık için yeni bir gelecek güvencesi anlamına geldiğinden imza tarihinin her yıl Dünya Çevre Günü olarak kutlanılmasına karar verilmiştir.

Bu seneki tema Birleşmiş Milletler tarafından biyolojik çeşitlilik olarak belirlenmiştir. Brezilya, ABD ve Avustralya'daki orman yangınlarından Doğu Afrika'daki çekirge istilalarına ve şimdi küresel bir hastalık pandemisine kadar olan son olaylar, insanların ve içinde bulundukları yaşam ağlarının karşılıklı bağımlılığını göstermektedir.

Dünyada yaşanan bütün bu olaylar yanı sıra ilçemizin çevre sorunları halen devam etmektedir. İstanbul gibi bir metropolün en kırsal bölgesinde sayılabilecek olan ilçemiz Silivri, bu metropolün beraberinde getirdiği sanayi atıkları, Avrupa yakasının tüm evsel atıkları, tarım alanlarına yapılmak istenen kirli sanayileri tarafından tehdit edilmektedir. Tüm bu tehditlerin dışında Silivri'nin bölgesel sorunları da bulunmaktadır:

Silivri'nin Seymen Köyü'nde bulunan çöplük 30 km civarında pis kokular ve mikroplar yayarak buradaki yerel hayatı yaşanmaz hale getirmektedir.

E-5 karayolunun Silivri'nin ortasında geçmesinden kaynaklanan bir trafik sorunu var. Bu sorun E-5 karayolunun direkler ile yukarı kaldırılarak çözüme ulaştırılabilir. .

Şehir merkezi toplu taşıma arttırılarak yayalaştırılmalı, bazı caddeler yaz aylarında trafiğe kapatılmalı, yürüyüş yolları yapılmalı ve bisiklet yolları yapılarak insanlar bisiklet kullanmaya teşvik edilmelidir.

Silivri Etnografya Müzesi yapılmalıdır.

Piri Mehmet Paşa Camii etrafı açılarak şehir meydanı yapılmalıdır.

Aziz Nektarios'un evinin Yunanistan ile koordineli bir çalışma yapılarak turizme kazandırılmalıdır.

Silivri kültürel faaliyet anlamında insanların ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bunu gidermek için Çok Amaçlı Kültür Merkezi yapılmalıdır.

Her mahallede çocukların top oynayabilecekleri alanlar yaratılmalıdır.

Silivri'ye Kongre ve Fuar Merkezi yapılmalıdır.

Fatih Mahallesi'ndeki sarnıç düzenlenerek halkın ziyaretine açılmalıdır.

Cemal Kozanoğlu'nun HER YÖNÜYLE SİLİVRİ adlı kitabı basılarak Silivri halkına kazandırılmalı ve İlçe Halk Kütüphanesi'nde yerini almalıdır.

Yeni yapılması planlanan binalarda güneş enerjisi kullanılması teşvik edilmelidir.

Kaldırımların üzerine kadar taşmış olan ticari işletmelerin işgalleri ortadan kaldırılmalıdır.

Sahil düzenlemesi yapılarak Halk Plajı yapılmalıdır.

Piripaşa Mahallesinde kentsel dönüşüm uygulanarak trafik sorununun çözümü ve yeşil alanların arttırılması sağlanmalıdır.

Köylerimizde pilot bölgeler seçilerek İyi Tarım/Organik Tarım uygulamaları gerçekleştirilmelidir.

Kanal İstanbul adlı çılgın projenin yapımından biran önce vazgeçilmelidir.

Silivri'deki otopark sorununun çözülmesi için Hamamın yanındaki yer istimlak edilerek 5 katlı otopark yapılmalıdır.

Silivri'deki okullarda botanik park alanları oluşturarak gençlerde çevre bilinci oluşturulması adına somut adımlar atılmalıdır.”