Bakan Murat Kurum: “İstanbul’a 27 yılda içinde 3,5 trilyon dolarlık yatırım yapıldı"

Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları Temel Atma Töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, “İstanbul’a 27 yılda içinde 3,5 trilyon dolarlık yatırım yapıldı. İstanbul’u yeniden ehline devretmek için çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Ataşehir’de geçtiğimiz yıl kentsel dönüşüm kapsamında ihalesi yapılan ve yıkım işlemleri sonrası hafriyat alımları başlanan Şerifali İmar İskan Blokları 1. etabın temel atma töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi. 1. etaptaki çalışmalar sonrası 513 konut, 28 dükkan ve sosyal donatı alanlarının bulunacağı projenin temel atma törenine Bakan Kurum’un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur katılım sağladı.

Gerçekleştirilen kürsü konuşmaları sonrası açılış gong töreniyle gerçekleştirildi.

“İstanbul’a 27 yılda içinde 3,5 trilyon dolarlık yatırım yapıldı

Programda konuşmalarını gerçekleştiren Bakan Murat Kurum, “Bugün Ataşehir için çok kıymetli bir gün. Biliyoruz ki burada yaşayan vatandaşlarımız çok sıkıntılar çekti. Hamdolsun bugün önemli bir temeli bugün Ataşehir’de atıyoruz. Şimdiden siz değerli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul için bir kez daha önemli bir şehircilik adımını atacağız. İlk etabının 513 konut ve 28 dükkandan oluşturduğumuz projeyi heyecanla başlatıyoruz. 2022 yılında Bakanlığımız bünyesindeki ilk temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bizim bu projelerimiz Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı dönüşüm hareketinin sonucudur. Bu sebepler Cumhurbaşkanımıza saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Biz davamıza dair ne biliyorsak aziz İstanbul’a borçluyuz. İstanbul her zaman proje ister. Her şeyden önce eser vizyonu ister. Aldığımız her görevde bu zihniyetle çalıştık. Yapılan dedikodular, polemiklere bakmadan eser ortaya çıkardık. İstanbul’a son 27 yılda içinde 3,5 trilyon dolarlık yatırım yapıldı. 39 ilçemizin tamamında kentsel dönüşümden birçok alana ayrım yapmadan beraber olmak suretiyle canla başla çalıştık. Bu aziz şehirde çöküntü, gecekondu ve yıkık alanları bu dönüşüm devrimiyle inşalarını gerçekleştiriyoruz. 22 bin sosyal konutumuz yükselirken diğer yandan da vatandaşlarımızın imar problemlerini çözüyoruz. Bir yandan da Atatürk Kültür Merkezi ve Finans Merkezi gibi önemli yapıları kazandırıyoruz. Finans Merkezinde 50 bin kişi istihdam yapılacak. Ümraniye’deki Millet Bahçesinden Başakşehir’deki Millet Bahçesine İstanbul’da tam 43 millet bahçesi kazandırıyoruz” dedi.

“1,7 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik”

İstanbul’da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, “Bizim tüm projelerimizin başında depreme hazırlık var. Deprem siyaset üstü bir meseledir. Biz ülke olarak çok acı çektik. Deprem dönüşümünde önceliğimiz İstanbul oldu. Başta 39 ilçemiz olmak üzere ülkemizin her noktasında afetlere hazır olabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Gittiğimiz her yerde belediyelerimizin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledik. Her türlü desteği vereceğimizi söyledik. İzmir’de depremin üzerinden 9 ay sonra vatandaşlara konutları teslim ettik. Malatya ve Elazığ’da deprem sonrası 36 bin konuta başladık. Kartal’da çöken binanın ardından seferberlik yaptık. Bütün bakanlıklarımız olay yerine gitti ve hızla çalışmalara başladık. 6 ay gibi bir sürede vatandaşlara yeni konutlarını teslim ettik. Fikirtepe’de vatandaşlar mağdurdu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla harekete geçtik. Şubat ayı itibariyle 15 bin konutun ihalesini gerçekleştiriyoruz. Üsküdar Kirazlıtepe’de de vatandaşlar mağdur olmuştu. Büyük Çamlıca Cami eteklerinde hamlelerimizi başlatarak il k konutlarımızı teslim ettik. İkna süreci meşakkatli oldu ancak onlar bize inandı. Bizlerde güvenlerini boşa çıkarmayarak konutlarını teslim ettik. Gaziosmanpaşa’da 4 bin 500 konutluk bir çalışma yaparak vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdik. İstanbul’u sokak sokak depreme hazırlıyoruz. 2012 yılından bu yana 1,7 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Aziz İstanbulluyu koruyacağız” diye konuştu.

“İstanbul’u yeniden ehline devretmek için çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz”

Çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Murat Kurum, “Ataşehir yıllar içerisinde göç alarak çarpık yapılaşmanın hızlandığı bölgelerdendi. Bakanlık olarak 260 bin metrekarelik alanda 3 etapta devasa bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Bu alanda bin 70 depreme dayanıksız yapı vardı. Vatandaşlarımızın bu süreçteki ihtiyaçlarını bakanlık olarak karşıladık. 2023 yılının ilk yarısında Ataşehirli vatandaşlarımıza yeni ve sağlam konutlarını teslim edeceğiz. Üreteceğiz tüm konutlar yatay mimari esaslı olacak. Eski mahalle kültürümüzü yaşatacağımız cami, okul ve diğer donatılarıyla İstanbul’da örnek gösterilecek bir alan olacak. Cumhurbaşkanımızın İstanbul’dan başlattığı bu dönüşüme devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. 2022’yi şehircilik devrimi yapmak için gece gündüz demeden çalışacağız. İstanbul’u yeniden ehline devretmek için çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz. Şehircilik performansımızı her geçen gün arttıracağız” dedi.

“67 riskli alanda 71 bin konut dönüşümü sağlandı”

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Böyle bir projenin buraya gelmesinde ilçe ayrımı yapmadan hizmet eden Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey’e teşekkür ediyorum. Sayın bakanımız İstanbul’ da her anlamda bizim yanımızda. Belediye ayrımı yapmadan yanımızda. 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nde büyük bir can kaybı yaşandı. Ülkemizin yüzde 90’ı deprem kuşağında. Sayın Bakanımız göreve geldiği zaman kentsel dönüşüm için ‘Bir güvenlik meselesidir’ demişti. Bilim ışığında ortak akılla yaşadığımız mekanları bunların her birine gönül birliğiyle kentsel dönüşüm yapmak zorundayız. İstanbul’da 67 riskli alanda 71 bin konut dönüşümü sağlandı. Devletimiz ve hükümetimiz çıkardığı yasalarla kentsel dönüşüme hazırız dedi. Biz hazırız ama halkımızda buna hazır olmalı. Çalışmalar sonrası 1. etapta 513 konut aynı zamanda 28 işyeri ortaya çıkacak. 2021 yılında nüfusumuz 15,4 milyon oldu. Nüfusumuz 40 yılda 10,7 arttı. Çözüm odaklı düşünmek ve çözmek için el birliği yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sadece evlerimiz değil okullarımız, hastanelerimiz ve köprülerimizde güçlendirildi, yenilendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.