Balık ölümleri tedirgin ediyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Çeltikçi Mahallesi’nde her yıl yaşanan balık ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Kıyıya vuran ölü balılar vatandaşları tedirgin etti.

Susurluk Çayının akış güzergâhında bulunan Çeltikçi Mahallesi’nde her yıl ekim ayında yaşanan balık ölümleri, bu sene de tekrarlandı. Köylüler tarafından dere kenarında onlarca ölü balığın bulunduğu olay için araştırma istendi.

Mahalle sakinleri, yaşanan toplu balık ölümleri ve kötü kokuya Susurluk Şeker Fabrikası‘ndan salınan atık suyun sebep olduğunu iddia etti. Özellikle pancar sezonun yaşandığı bugünlerde ortaya çıkan çevre kirliliği ve balık ölümlerinin artmasından endişe ediliyor.

Kıyıya vuran yahut su yüzeyinde zehirlenerek telef olan balıkların toplanmaması için çağrıda bulunuldu.