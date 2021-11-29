Bursa’da şiddetli lodos uyarısı

Bursa Valiliği’nden meteorolojik uyarı geldi. Şiddetli fırtına konusunda vatandaşları ikaz edildi.

Yapılan uyarıda, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; “30.11.2021 saat 00.00’dan itibaren Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve ilçelerinde rüzgarın hızı saatte 75-88 Km/Sa beklenilmektedir” denildi. Bu nedenle çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.