Çanakkale’de eğitime kar engeli

Çanakkale’de bugün beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; “Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak 2022 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.