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Dev şemsiyeler uçtu, mermer taşları yerinden oynadı

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Tekirdağ’da 2 gündür devam eden şiddetli lodos sebebiyle sahil kenarında bulunan kafelerin dev şemsiyeleri devrilirken, mermer taşları da yerinden oynadı. Ayrıca sahile taşan deniz suyu ise geri çekildi.

Dev şemsiyeler uçtu, mermer taşları yerinden oynadı
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Tekirdağ’da 2 gündür devam eden şiddetli lodos sebebiyle sahil kenarında bulunan kafelerin dev şemsiyeleri devrilirken, mermer taşları da yerinden oynadı. Ayrıca sahile taşan deniz suyu ise geri çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra lodos, Tekirdağ’da ortalığı kasıp kavuruyor. 2 gündür etkili olan şiddetli lodos sebebiyle sahil kenarında bulunan kafelerin dev şemsiyeleri devrilirken, etrafta bulunan mermer taşlar da yerinden oynadı. Fırtınadan dolayı çok sayıda büyük gemi Tekirdağ kıyılarında demirlemeye devam ederken, balıkçılar da denize açılamıyor.

Deniz geri çekildi

Fırtınadan dolayı denizden şehre akarak, adeta tsunamiyi andıran görüntülerdeki deniz suları ise bu sabah itibariyle geri çekildi. Tekirdağ’daki şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor.

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