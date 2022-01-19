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Doğuda kar, batıda güneş

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Türkiye’nin doğusunda bulunan iller karla mücadele ederken, Tekirdağlılar güneşli havanın tadını çıkartıyor.

Doğuda kar, batıda güneş
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Türkiye’nin doğusunda bulunan iller karla mücadele ederken, Tekirdağlılar güneşli havanın tadını çıkartıyor.

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Termometrelerin hava sıcaklığını 4 derece ölçüldüğü Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkartırken, zaman zaman 4 mevsimi birden yaşayan yurdun doğusu ise kar yağışıyla mücadele ediyor. Ülkenin en doğusunda illerden Van, Iğdır, Kars, Erzurum, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi iller kar ile kaplandı. Bun karşın Türkiye’nin en batısında bulunan illerden Tekirdağ’da ise güneşli hava hakim. Tekirdağ güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlardan kimisi Marmara Denizi Kıyısındaki sahil alana inerek, yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da park ve yeşil alanlarda oturarak güneşli günün keyfini çıkarmaya çalışarak günü değerlendirdi.

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