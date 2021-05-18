Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi yemyeşil doğasıyla yaza hazırlanıyor

Vatandaşların özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gösterdiği Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’nde bakım ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri; yeşil alanlardan piknik masalarına, çocuk oyun gruplarından seyir kulesine, Millet Bahçesi’ni cıvıl cıvıl bir yaza hazırlıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, havaların ısınması ve kademeli normalleşmeye geçilmesiyle rağbetin arttığı Millet Bahçesi’nde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Vatandaşlara trafik gürültüsünden uzak, huzurlu bir ortamda, doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunan dev açık hava mekanı, yaz aylarını yemyeşil doğası ve modern dinlence alanlarıyla karşılayacak.

Yaz boyunca pırıl pırıl alanlarıyla hizmet verecek

Tüm alanlarda bakım, yenileme ve temizleme çalışmalarının yapıldığı Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’nde piknik masaları, kent mobilyaları, seyir kulesinin onarım ve tamirleri yapıldıktan sonra boyanarak daha temiz bir görünüme kavuşturuldu. Çocukların gönüllerince oynayıp, eğlenmeleri amacıyla çocuk oyun grupları da onarılıp, yenilendi. Mangal alanlarında da bakım ve temizleme çalışması yapıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve piknik yangınlarını önlemek amacıyla Millet Bahçesi’nde mangal alanlarının dışında ateş yakılmasına kesinlikle müsaade etmeyecek.

Yeşil alanların bakımı yapılıp, ilaçlandı

Peyzaj çalışmaları kapsamında yeşil alanların daha estetik ve canlı bir görünüme kavuşması için çim biçme ve gübreleme çalışması yapıldı. Ağaçların sağlıklı gelişimi için budama çalışması yapan ekipler, alandaki çalılara da form verdi. Ekipler, kene ve diğer haşere türlerinin zararlı etkilerine karşı tüm yeşil alanları ilaçladı. Millet Bahçesi’nde vatandaşların sağlıklı ve huzurlu vakit geçirmeleri adına ilaçlama çalışmaları periyodik olarak devam edecek.