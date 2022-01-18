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İstanbul’da Anadolu Yakasında kar yağışı etkili oldu

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İstanbul Anadolu Yakasında Maltepe, Kartal ve çevre ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli etkili olan yağışın ardından yerlerde ve arabaların üzerinde hafif şekilde kar tuttuğu görüldü.

İstanbul’da Anadolu Yakasında kar yağışı etkili oldu
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İstanbul Anadolu Yakasında Maltepe, Kartal ve çevre ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli etkili olan yağışın ardından yerlerde ve arabaların üzerinde hafif şekilde kar tuttuğu görüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul’da Anadolu Yakasında bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Maltepe, Kartal, Pendik ve çevre ilçelerde yağan kar, kısa süreliğine etkisini gösterdi. Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle yolların ve park halindeki arabaların üzerinin hafif şekilde kar tutmasıyla beyaza büründüğü görüldü.

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