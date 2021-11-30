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İstanbul’da fırtınaya gökkuşağı eşlik etti

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İstanbul’da etkili olan lodos ve şiddetli fırtına sonrası sabahın ilk ışıklarıyla gökkuşağı ortaya çıktı. Maltepe Sahili üzerinde beliren gökkuşağı kısa süre sonra kayboldu. Vatandaşlar yaşanan renkli anları cep telefonu ile kayda aldı.

İstanbul’da fırtınaya gökkuşağı eşlik etti
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İstanbul’da etkili olan lodos ve şiddetli fırtına sonrası sabahın ilk ışıklarıyla gökkuşağı ortaya çıktı. Maltepe Sahili üzerinde beliren gökkuşağı kısa süre sonra kayboldu. Vatandaşlar yaşanan renkli anları cep telefonu ile kayda aldı.

İstanbul’da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşların yolda yürümekte dahi zorluk çektiği şiddetli rüzgar ve yağışla birlikte kısa süreliğine gökkuşağı ortaya çıktı. Şehrin birçok noktasından da görünen gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar yaşanan renkli anları cep telefonu ile kayda aldı.

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