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Jandarma şiddettin karşısında, kadınların yanında

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personelleri kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla "Şiddetin karşısında kadınların yanında" pankartıyla yamaç paraşütü uçuşu yaptı.

Jandarma şiddettin karşısında, kadınların yanında
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personelleri kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla "Şiddetin karşısında kadınların yanında" pankartıyla yamaç paraşütü uçuşu yaptı.

Tekirdağ’ın Uçmakdere Mahallesi’ne giden jandarma ekipleri uçuş pistinde "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" çerçevesinde uçuş yapanları, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması konusunda bilgilendirdi. Ardından uçuş pistinde gerekli hazırlıklar yapılarak, kadınlara şiddete karşı farkındalık için hazırlanan yazılı pankart açıldı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında görevli personel tüm hazırlıklarını yaparak, ’Şiddettin karşısında, kadınların yanında’ yazılı pankartla paraşüt uçuşu yaptı. Kadına yönelik şiddetle dikkat çekmek amacıyla açılan pankart Tekirdağ semalarında bir süre dalgalandıktan sonra uçuş sona erdi. Jandarmanın bu jesti kadınlar tarafından büyük takdir topladı.

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