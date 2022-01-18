Kaçak avcılara 30 bin 873 lira ceza

Bursa’nın da aralarında bulunduğu 5 ilde avcılık yapanlar denetlendi. Kaçak avlandıkları tespit edilen 13 avcıya 30 bin 873 TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa 2’inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Balıkesir, Bilecik, Bursa, Yalova ve Çanakkale’de görev yapan ekipler, ocak ayının ikinci haftasında 412 avcıyı denetledi.

DKMP ekipleri tarafından bölgeye bağlı 5 ilde yapılan denetimlerde 13 avcıya idari işlem yapıldı. Yasa dışı avda kullanılan 5 adet av tüfeğine el konuldu.

Yapılan genel denetimlerde kaçak avcılara 25 bin 873 TL idari para cezası ve ele geçirilen 28 adet canlı mühre için 5 bin TL de tazminat cezası verildi.