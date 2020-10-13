Kadıköy’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kadıköy’de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların koşuşturması dikkat çekti.

Meteoroloji’nin uyarısı sonrası Marmara’da yağış etkisini gösterdi. Edirne ve Çanakkale’nin ardından İstanbul’da da sağanak yağış başladı. Akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kadıköy’de sağanak yağmura yakalanan vatandaşlar duraklara ve bina girişlerine saklandı. İş çıkışı saatinde başlayan sağanak yağış trafiği de olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte trafikteki yoğunluk yüzde 81’lere ulaştı.