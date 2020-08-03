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Küçükçekmece’de kuyuya düşen kediler böyle kurtarıldı

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE YAKLAŞIK 5 METRE DERİNLİĞİNDE KUYUYA DÜŞEN İKİ YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Küçükçekmece’de kuyuya düşen kediler böyle kurtarıldı

İstanbul Küçükçekmece’de yaklaşık 5 metre derinliğinde kuyuya düşen iki yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Küçükçekmece’de bulunan yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyudan kesi seslerinin geldiğini duyan çevre sakinleri, durumu İBB itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ipli merdiven düzeneği ile kuyuya inerek kedileri yukarı çıkardı. Çıkarılan kediler tekrar doğaya bırakıldı. Vatandaşlar ise kedilerin kurtarılması ile mutluluk yaşadı.

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