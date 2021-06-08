Müsilajla mücadele seferberliği Caddebostan Sahili’nde başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj kirliliğine yönelik en büyük deniz temizliği seferberliğini Kadıköy Caddebostan Sahili’nde başlattı.
Marmara Denizi Eylem PlanıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 il valiliği, il ve ilçe belediye başkanlıkları ve ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına Marmara Denizi Eylem Planı’nın uygulanmasına ilişkin genelge gönderdi. Genelge kapsamında bugün İstanbul Caddebostan Sahili’nde startı verilen büyük deniz temizliği Bursa, Kocaeli ve İstanbul Pendik’in de içinde bulunduğu 15 noktada eş zamanlı başladı. Daha sonra Bakan Kurum ve beraberindeki heyet Caddebostan Sahili’nden tekneyle Marmara Denizi’ne açılarak yaşanan müsilaj kirliliğini yerinde inceledi.