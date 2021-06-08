Müsilajla mücadele seferberliği Caddebostan Sahili’nde başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj kirliliğine yönelik en büyük deniz temizliği seferberliğini Kadıköy Caddebostan Sahili’nde başlattı.

Marmara Denizi’ne kıyısı olan bütün kentlerde aynı anda 15 noktada başlatılan temizlik çalışmalarının startı, İstanbul Caddebostan Sahili’nde düzenlenen bir törenle verildi. Tören’e Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve ünlü sanatçılar katıldı.

Marmara Denizi Eylem Planı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 il valiliği, il ve ilçe belediye başkanlıkları ve ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına Marmara Denizi Eylem Planı’nın uygulanmasına ilişkin genelge gönderdi. Genelge kapsamında bugün İstanbul Caddebostan Sahili’nde startı verilen büyük deniz temizliği Bursa, Kocaeli ve İstanbul Pendik’in de içinde bulunduğu 15 noktada eş zamanlı başladı. Daha sonra Bakan Kurum ve beraberindeki heyet Caddebostan Sahili’nden tekneyle Marmara Denizi’ne açılarak yaşanan müsilaj kirliliğini yerinde inceledi.