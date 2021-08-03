(Özel) Manzarasıyla kendisine hayran bırakan Şile’deki Saklıgöl havadan görüntülendi

Şile’de bulunan Saklıgöl, ziyaretçilere yeşil ve mavinin buluştuğu bir güzellik sunuyor. Saklıgöl, hem İstanbul’dan hem de şehir dışından gelenleri kendisine hayran bırakıyor. Şile’de bulunan Saklıgöl havadan görüntülendi.
Ailesiyle beraber Saklıgöl’e gelen Muhammed Demir, “Sakin olmasında dolayı burayı tercih ediyorum. Beykoz’dan geliyorum. Fırsat buldukça geliyoruz. Şile’de denize girip burada ailece piknik yapıyoruz. Gayet güzel. İnşallah korunur. Bu güzelliği insanlar olarak bizle korur ve gelecek nesillere bırakırsak ne mutlu bize” dedi.
Ailesiyle Saklıgöl’e gelen küçük bir çocuk ise, “Göl çok güzel. Gölde kaplumbağa vardı” diye konuştu.Öte yandan manzarasıyla kendisine hayran bırakan Saklıgöl drone ile havadan görüntülendi.