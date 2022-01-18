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Sakarya kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, şehir merkezinde de başladı.

Sakarya kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, şehir merkezinde de başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında yüksek kesimlerde etkisini gösteren ve kalınlığı yer yer 50 santimetreyi bulan kar yağışı, şehir merkezinde de başladı. Yüksek kesimleri beyaza bürüyen yağış, Adapazarı ilçesinde kısa süre etkisini gösterdi. Kar yağışının aralıklarla gün boyu devam etmesi beklenirken, bir haftalık hava tahmininde en düşük sıcaklığın -6 en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması öngörülüyor.

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