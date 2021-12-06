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Sokak hayvanları için sanat dünyası bir araya geliyor

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Sokak hayvanları için sanat dünyası bir araya gelecek. Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği yararına sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenecek olan sergi, 14 Aralık’ta gerçekleşecek.

Sokak hayvanları için sanat dünyası bir araya geliyor
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Sokak hayvanları için sanat dünyası bir araya gelecek. Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği yararına sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenecek olan sergi, 14 Aralık’ta gerçekleşecek.

Sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşama kavuşması için yapılacak sergide, Alea Pınar Du Pre, Burcu Yavuz, Cengiz Yatağan, Seda Dokumacı ve Seydi Murat Koç eşsiz eserlerini bağışlayarak farkındalık ve katkı sağlayacak. Elde edilen tüm gelir, sahipsiz hayvanların yaşamlarına dokunması için bakım ve tedavilerin de kullanılacak.

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