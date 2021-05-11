banner4308

Sokak hayvanlarına 5 ton mama yardımı

Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, evde kaldığımız bugünlerde sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) iş birliğiyle 5 ton mama yardımında bulundu. Mamalar, HayKonFed gönüllüleri sayesinde sokak hayvanlarına ulaştı.

Sokak hayvanlarına 5 ton mama yardımı
banner3909

Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, evde kaldığımız bugünlerde sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) iş birliğiyle 5 ton mama yardımında bulundu. Mamalar, HayKonFed gönüllüleri sayesinde sokak hayvanlarına ulaştı.

Sokak hayvanları için doğrusu bir kap mama ve bir kap su

CarrefourSA, 2015 yılından bu yana HayKonFed ile olan iş birliği çerçevesinde “Dost Hareketi” projesine büyük bir destek veriyor.

Düzenlendiği kampanyalar sayesinde müşterileriyle birlikte HayKonFed’in sokak hayvanlarını besleyen gönüllülerine mama desteği veren CarrefourSA, aynı zamanda taze gıda reyonlarındaki atığa çıkabilecek tüketilebilir ürünlerin de HayKonFed gönüllüleri sayesinde sokaklardaki minik dostlarımıza ulaşmasını sağlıyor. Bunların yanı sıra HayKonFed çanta satışlarından elde edilen gelirle de gönüllülere güç veriyor.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dünya, omurilik felçlilerine umut olmak için koştu
Dünya, omurilik felçlilerine umut olmak için koştu
  1. SPOR

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4323

banner3841