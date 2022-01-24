banner4556

Yaban hayatına 15 ton yem bırakıldı

banner4336

DKMP 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerdeki yüksek kesimlerde yaban hayatına 15 ton yem bırakıldı.

Yaban hayatına 15 ton yem bırakıldı
banner4584

DKMP 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerdeki yüksek kesimlerde yaban hayatına 15 ton yem bırakıldı.

banner4575

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde kar yağışına bağlı olarak yüksek kesimlerde bulunan yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmaları devam ediyor. Son bir haftada yapışan çalışmalarda, Sakarya’da 4 bin 500 kilogram, Kocaeli’de 6 bin 700 kilogram, Tekirdağ’da bin 900 kilogram, Kırklareli 570 kilogram, İstanbul‘da bin 650 kilogram olmak üzere toplamda 15 bin 320 kilogram yemleme çalışması yapıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şişli’de kar küreyen vatandaş: Yarım metre...
Şişli’de kar küreyen vatandaş: Yarım metre...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349