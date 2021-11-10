Yeşil Bursa’ya Osmangazi katkısı

Osmangazi Belediyesi, son yıllarda yürüttüğü ağaç dikme çalışmaları ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü yılın her gününe yayarak Bursa’nın yeşil alan miktarına ciddi katkı sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi, ‘Daha yeşil bir gelecek, daha güzel bir Osmangazi’ parolasıyla yürüttüğü çalışmalar ile son 12 yılda 1 milyon 52 bin 428 fidanı toprakla buluşturdu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın göreve geldiği 2009 yılından itibaren ilçenin birçok noktasında ağaç dikme kampanyaları ve çalışmaları gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Osmangazi’yi daha yeşil bir kent haline getirerek ilçeye nefes aldırdı.

Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden birini hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ile imzaladığı ağaçlandırma protokolü kapsamında 2009-2014 yılları arasında Avdancık, Demirtaş Barajı Havzası, Yalova Yolu, Ovaakça, Selçukgazi, Soğukpınar, İsmetiye, Bağlı Köyü, Dürdane, Ahmetbey, Aksungur ve Çağlayan mahallelerinde toplam 1 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Dikilen fidanlar büyüyerek ormana dönüştü. Kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle de çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, 2015 yılında dağ yöresinde yer alan 21 mahalledeki çiftçilere 27 bin 257 kiraz ve ceviz fidanı dağıtımı yaptı.

İlçe merkezindeki yeşil alanların kazandırılması adına yoğun bir çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, park, meydan ve yürüyüş yollarında yaptığı yeşillendirme çalışmalarıyla ilçede kişi başına düşen yeşil alan oranını da ciddi ölçüde arttırdı. Hem ilçe merkezinde hem de kırsal alanda ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, 12 yılda 1 milyon 52 bin 428 fidanı toprakla buluşturmayı başardı.

Yeniden yeşil Bursa hedefi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeşili önemsediklerini, bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yeşil alanlara ve ağaç dikimine büyük önem verdik. Şu ana kadar 1 milyon 52 bin 428 fidan ve ağaç, Osmangazi ilçemize dikildi. Bunların dışında çiftçilerimize binlerce fidan dağıtımı yaptık. Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden biri olan Bir Milyon Fidan Kampanyası’nı hayata geçirerek sadece 2009-2014 yılları arasında 1 milyon fidan dikimi yaptık. Bursa’nın sembolü olan ve morumsu pembe tonda çiçekler açarak baharın gelişini müjdeleyen erguvan çiçeklerini ilçe merkezinde çeşitli noktalara diktik. Bursa’nın yeşil isminin yeniden kazandırılması amacıyla başlattığımız bu seferberlikte birçok okul ve kurum da bize destek oldu. Orman Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz kampanyamızda özellikle çocukların yer alması, onların bilinçlenmesi adına son derece önemli. Hızla artan nüfusa rağmen yeşil alan sayımız eksilmemiş artmıştır. Osmangazi’de daha yeşil, daha güzel, daha yaşanılır bir yaşam alanı inşa ettik. Buradaki tek derdimiz evlatlarımıza, yarınlarımıza daha temiz havası olan bir şehir teslim etmektir” dedi.