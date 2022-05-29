Çevreyolunda feci kaza: 1'i çocuk 5 yaralı

Üsküdar Çevreyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Çevreyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 2 şerit trafiğe kapatıldı.

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  • 29.05.2022 19:23
  • Güncelleme: 29.05.2022 19:23
Çevreyolunda feci kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Üsküdar Çevreyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1’i çocuk toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Çevreyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 2 şerit trafiğe kapatıldı.

Kaza, Üsküdar Çevreyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde seyir halinde olan Audi marka 34 DAD 223 plakalı otomobil ile aynı güzergahta seyir halinde olan 34 YB 7543 plakalı Hyundai marka otomobil sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kazaya karıştı. Kazada, Hyundai marka otomobilin içerisinde bulunan sürücü, yolcu ve bir çocuk yaralandı. Audi marka otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi de kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hyundai marka otomobilin içerisinde yaralı olarak bulunan sürücü ve yolcu otomobil içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada, 1’i çocuk toplamda 5 kişi yaralandı.

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Öte yandan, kaza nedeniyle Çevreyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 2 şerit polis ekipleri tarafından kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

İHA

SHA Editör
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