Karadan gemiyi yürüttüler

İstanbul'un fethinin 569. yılı Bursa'nın İnegöl ilçesinde farklı bir etkinlik ile kutlandı. Ensar Vakfı İnegöl şubesi ve Ateş Karıncaları Derneği tarafından yapılan minyatür gemi Atatürk Bulvarı üzerinde yürütüldü.

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  • 29.05.2022 18:54
  • Güncelleme: 29.05.2022 18:54
Karadan gemiyi yürüttüler
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’un fethinin 569. yılı Bursa’nın İnegöl ilçesinde farklı bir etkinlik ile kutlandı. Ensar Vakfı İnegöl şubesi ve Ateş Karıncaları Derneği tarafından yapılan minyatür gemi Atatürk Bulvarı üzerinde yürütüldü.

Mehter takımının seslendirdiği Fetih marşı eşliğinde İnegöl Belediyesi önünden yola çıkan gemi, Atatürk Bulvarı üzerinden Atatürk anıtına kadar yaklaşık 1 kilometre boyunca karadan yürütüldü.

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1 kilometrelik yolculukta halatlara sarılan gencinden yaşlısına yüzlerce vatandaş, tekbirler getirerek 10 metrelik yelkenleri ve 8 metre yüksekliğindeki gemiyi halatlar yardımı ile yürüttü. Yaklaşık 30 dakika süren yolculuk sırasında dev gemiyi gören vatandaşlar da telefonlarına sarıldı.

İHA

SHA Editör
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