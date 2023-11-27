Chainlink Neden Yükseldi: LINK'in Dikkat Çeken Hamlesi

2014 yılından beri kripto para haber sitesi olarak hizmet vermekte olan Türkiye’nin ilk kripto para haber kaynaklarından COINTURK, son zamanların popüler altcoin’i Chainlink ve LINK fiyatında yaşanan yükseliş konusunda bir yazı kaleme aldı.

LINK Yükselişi ve Nedeni

Santiment 21 Kasım’da önemli bir değerlendirme yaparak kripto para birimi LINK’te yaşanan son yükselişin nedenine değindi. Santiment özellikle büyük yatırımcılara işaret etti. 17 Ekim’de altcoin Chainlink şaşırtıcı bir şekilde en büyük 200 cüzdan tarafından yapılan bir hamle ile karşılaştı. Buna göre 40 milyon 180 bin adet LINK bu cüzdanlar tarafından alındı. Bu durum ani bir birikime işaret etti. Üstelik bu alınan LINK yükseliş olduğu zaman bile elden çıkarılmadı. Stratejik kripto para hamlesinin bir anlamı var.

COINTURK ve COINTURK NEWS adlı iki kripto para haber sitesinde de ifade edildiği gibi bu stratejik hamle varlığın fiyatı daha 7,40 dolar seviyelerinde iken meydana geldi. Sonrasında ise etkileyici bir ralli gerçekleşti. Santiment’e göre bu birikim altcoin LINK’te 14,60 dolara doğru giden rallinin fitilini ateşledi. Santiment’in kapsamlı analizi kripto para birimi LINK’in piyasa dinamiklerinin mevcut manzarasını şekillendiren bu cüzdan faaliyetlerinin kalıcı etkisini ortaya koyuyor.

Chainlink (LINK) Nedir?

2017 yılında kurulan Chainlink, evrensel olarak bağlantılı akıllı sözleşmelere olanak tanıyan bir blok zinciri soyutlama katmanıdır. Merkezi olmayan bir oracle ağı aracılığıyla Chainlink, blok zincirlerinin harici veri akışları, olaylar ve ödeme yöntemleriyle güvenli bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyarak, karmaşık akıllı sözleşmelerin dijital anlaşmanın baskın biçimi haline gelmesi için ihtiyaç duyduğu kritik zincir dışı bilgileri sağlar.

Chainlink Ağı, veri sağlayıcıları, düğüm operatörleri, akıllı sözleşme geliştiricileri, araştırmacılar, güvenlik denetçileri ve daha fazlasından oluşan geniş bir açık kaynak topluluğu tarafından yönlendirilmektedir. Şirket, ağa katkıda bulunmak isteyen tüm düğüm operatörleri ve kullanıcılar için merkezi olmayan katılımın garanti edilmesini sağlamaya odaklanmaktadır.

Chainlink, zincir dışı verilerin akıllı sözleşmelere entegrasyonuna izin veren ilk ağlardan biridir. Birçok güvenilir ortağı bulunan Chainlink, veri işleme alanındaki en önemli oyunculardan biridir. Zincir dışı verilerin entegrasyonu sayesinde Chainlink, aralarında Brave New Coin, Alpha Vantage ve Huobi'nin de bulunduğu çok sayıda güvenilir veri sağlayıcısının dikkatini çekmiştir. Veri sağlayıcılar, verilere erişimi doğrudan Chainlink'e satabilir ve böylece sahip oldukları bilgilerden para kazanabilirler.