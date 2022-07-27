CHP’de görev devir teslimi yapıldı

Bir süre önce işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa eden İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Cömert'in yerine Mehmet Noyan Öpçin'in ataması yapıldı. Görev devir teslimi bu akşam saatlerinde İlçe binasında CHP İl yöneticisi Suna Göçengil’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

CHP Silivri İlçe Başkanı “Görevini devreden Ali Osman Cömert’e bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, yeni atanan başkanımız Mehmet Noyan Öpçin ve yönetim kuruluna da görevlerinde başarılar dilerim.” dedi.

