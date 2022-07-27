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CHP’de görev devir teslimi yapıldı
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CHP'de görev devir teslimi yapıldı

CHP Silivri Gençlik Kolları Başkanlığının devir teslim töreni parti binasında yapıldı.

CHP'de görev devir teslimi yapıldı
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Bir süre önce işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa eden İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Cömert'in yerine Mehmet Noyan Öpçin'in ataması yapıldı. Görev devir teslimi bu akşam saatlerinde İlçe binasında CHP İl yöneticisi Suna Göçengil’in de katılımıyla gerçekleştirildi.
CHP Silivri İlçe Başkanı “Görevini devreden Ali Osman Cömert’e bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, yeni atanan başkanımız Mehmet Noyan Öpçin ve yönetim kuruluna da görevlerinde başarılar dilerim.” dedi.
 

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
CHP'de görev devir teslimi yapıldı
CHP'de görev devir teslimi yapıldı
CHP'de görev devir teslimi yapıldı
CHP'de görev devir teslimi yapıldı
CHP'de görev devir teslimi yapıldı
CHP'de görev devir teslimi yapıldı

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