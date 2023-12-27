Çöp konteynerlerini yaktılar

Kartepe’de çevrenin temiz tutulması için sokaklara yerleştirilen bazı çöp konteynerleri yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, kamu malına zarar verenler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Kartepe Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde dağıtımı yapılarak sokaklara yerleştirilen plastik çöp konteynerlerine, kimliği belirsiz şahıslar tarafından zarar verildiği tespit edildi. Temizlik çalışmalarını sürdüren belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen kullanılmaz haldeki konteynerler yenileri ile değiştirilirdi.

Konteynerleri yakarak zarar görmesine sebep olan şahısların tespit edilip, cezai işlem uygulanması için ise inceleme başlatıldı. Kamu malına zarar veren şahıslara tepki gösteren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kamu malına bilerek, isteyerek zarar vermek kul hakkına girmektir. Kartepe genelinde hemşehrilerimizin kullanımına sunulan çöp konteynerlerine verilen zararlar bizleri vicdanen üzmektedir. Aklı başında bir insanın bunu yapması hıyanettir. Emniyet güçlerimizle işbirliği içerisinde suçluların tespit edilip, cezalandırılması için gerekeni yapacağız" dedi.

Öte yandan, ilçe genelinde konteynırların içerisinde sönmemiş kül, çöple ilgisi olmayan atıkların atılması da çevre kirliliğine sebep oluyor. Özellikle evsel olmayan atıkların konteynırlara atılması belediye personelini hizmetini yapmasına da engel olurken, fark edilemeyen atıklarda çöp toplama çöp kamyonlarına zarar veriyor.