Hepsiburada, 2023 yılında en çok satılan kitapları açıkladı

E-ticaret platformu Hepsiburada’nın kitap satışları tablosunda, sevilen yazarların kitapları üst sıralarda yer alırken, 2023 yılında türlere göre yapılan kırılımlarda en çok satan roman türünde yabancı yazarlar arasında birinci sırayı Matt Haig’in ‘Gece Yarısı Kütüphanesi’ alırken; yerli yazarlardan ise Ahmet Ümit’in ‘Bir Aşk Masalı’ adlı romanı birinci sırada yer aldı.

E-ticaret platformu Hepsiburada, 2023 yılının kitap satış istatistikleri açıkladı. 2023 yılında 250 binin üzerinde farklı kitap 9 milyon adet satıldı. E-ticaret platformunun kitap satışları tablosunda sevilen yazarların kitapları üst sıralarda yer alırken, türlere göre yapılan kırılımlarda ilgi çekici ayrıntılar ortaya çıktı. E-ticaret platformunda sırasıyla en çok Çocuk, Eğitim, Edebiyat, Kişisel Gelişim ve Araştırma - İnceleme kategorilerindeki kitaplar ilgi gördü.

Çocuk kitapları öne çıktı

En çok satılan kitap kategorilerinin bir numarasında çocuk kitapları yer aldı. En fazla online sipariş verilen çocuk kitaplarında ilk sırayı, Çocuk Akademi İlkadım 2 Yaş Dikkat Seti, ikinci sırayı Büyük Sorular Kitabım (Ciltli) - Sandra Lebrun Et Loic Audrain aldı. Listenin devamında 555 Eğlenceli Çıkartma - Araçlar, Atlas - Aleksandra Mizieliska Daniel Mizieliski, Merhaba Çiftlik (Cırt Cırtlı Hikâye Kitabı) - Asiye Aslı Aslaner ve Konuşturan Sorular - Ses Kartları ve Kitap Seti oldu.

E-ticaret platformu, Sincap Kids’in ilk kez çıkardığı İngilizce çocuk kitaplarının lansmanına da ev sahipliği yaparak, Türkçe serileriyle büyük beğeni toplayan kitapların İngilizce versiyonlarını minik okurlarla buluşturdu. Ayrıca, Yapı Kredi Yayınları’nın sevilen Büyük Sorular Kitabım serisinin 3. ve son kitabının lansmanını üstlendi; ürün kısa sürede en üst sıralara yerleşti. Domingo Yayınları’nın yeni meslekler ve mevsimler serisinin lansmanı da e-ticaret platformunda gerçekleştirildi.

2023 yılında en çok satan yazarlar

2023 yılında en çok satan yazarlar arasında roman türü öne çıktı. Hepsiburada’da yabancı yazarlar arasında birinci sırayı Matt Haig’in "Gece Yarısı Kütüphanesi" alırken, yerli yazarlar kategorisinde ise Ahmet Ümit’in "Bir Aşk Masalı" adlı romanı birinci sırayı elde etti. Listenin devamında Miraç Çağrı Aktaş’ın Senden Bir Tane Daha Yok kitabı, Müthiş Psikoloji’nin Seni Yoran Her Şeyi Bırak kitabı ve M. Barış Muslu’nun O An kitabı aldı.

En çok satan 5 kategorinin popüler 5 kitabı

Çocuk

Çocuk Akademi İlkadım 2 Yaş Dikkat Seti

Büyük Sorular Kitabım (Ciltli) - Sandra Lebrun Et Loic Audrain

555 Eğlenceli Çıkartma - Araçlar

Atlas - Aleksandra Mizieliska - Daniel Mizieliski

Merhaba Çiftlik (Cırt Cırtlı Hikâye Kitabı) - Asiye Aslı Aslaner

Edebiyat - Yerli

Bir Aşk Masalı - Ahmet Ümit

Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli

Yarın Yok - Ayşe Kulin

İyileşmek - Caner Yaman

Edebiyat - Yabancı

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Hayvan Çiftliği - George Orwell

Satranç - Stefan Zweig

1984 - George Orwell

İlahi Komedya 3’lü Set - Özel Kutulu - Dante Alighieri

Eğitim

English Grammar Today (İngilizce Gramer Kitabı) - Murat Kurt

Üç Dört Beş TYT Matematik Soru Bankası 2023

Pegem Akademi KPSS ALES DGS Ezberbozan Paragraf Soru Bankası

2023 TYT 10 Farklı Yayın 10 Farklı Deneme + Son 1 Yıl Çıkmış Sorular Hediye

Ünlüler Karması 8.Sınıf LGS 1. Dönem 10 Deneme

Kişisel Gelişim

Senden Bir Tane Daha Yok - Miraç Çağrı Aktaş

Vazgeçilmez Olmanın Sırrı - Esra Ezmeci

İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Frankl

Seni Yoran Her Şeyi Bırak - Müthiş Psikoloji

O An - M. Barış Muslu

Araştırma-Tarih

Zengin Baba Yoksul Baba - Robert T. Kiyosaki

Otuz Milyon Kelime - Dana Suskind

Akıllı Yatırımcı - Benjamin Graham

30 Günde 10 Yıl - Yavuz Yörükoğlu

Küçük İşler Büyük Özgürlükler: Para Kazanmanın Unutturulmuş Sırları - Mert Başaran