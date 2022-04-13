Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe iftar sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile birlikte Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.

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  • 13.04.2022 21:41
  • Güncelleme: 14.04.2022 00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe iftar sürprizi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile birlikte Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova’daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’nda yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Bakan Akar ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na geldi. Terörle mücadele operasyonlarında büyük başarılar elde eden birliğe gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Erdoğan, iftar için erbaş-er yemekhanesine geçti. Yemekhaneye girişinde Mehmetçiği selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile okunan duanın ardından askerlerle birlikte karavanadan yemek yiyerek iftarını yaptı.

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Öte yandan, Mehmetçiğe yapılan sürpriz ziyaretin büyük bir hassasiyetle planlandığı öğrenildi. Günlük programında yer almayan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yer aldı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan bir mont ve üzerinde “Cumhurbaşkanı” yazan şapka takması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarında gören vatandaşlar şaşkına döndü

İftar sonrası birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ile ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İpek Yolu Caddesi’ndeki bir pastaneyi de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarında gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Pastanedeki vatandaşlarla tek tek sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi. Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile bir süre pastanede oturarak gençlerle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanenin çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İHA

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