Esen “Muhalefetin görevi iktidarı çalıştırmaktır”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan CHP ilçe Başkanı Berker Esen “Köy ziyaretlerimiz sırasında “Köy tüzel kişiliğinin kaldırılması beraberinde bir sürü sorunu getirdi bu topraklara ihanet ediliyor bu durum değişmeli tarım ve hayvancılık ile uğraşan köylerimiz için KIRSAL ALAN TANIMLAMASI yapılmalı” diyerek çözüm önerimizi sürekli vurguladık. İktidar çözüm önerimizi, kanun teklifimizi revize edip meclise sunarak torba yasa içerisinde kendi verdiği kanun teklifi olarak geçmesini sağladı.”

“Muhalefetin görevi iktidarı çalıştırmaktır. İnanın konu hakkında kimin teklifinin meclisten geçtiğinin bir önemi yok. Yeter ki vatandaşlarımızın sorunu çözülsün” sözlerimizi tüm köy ziyaretlerimizde halk toplantılarımızda dile getirdik. Yine aynı düşüncedeyiz. Hangi partinin teklifinin kabul edildiği bizim derdimiz değil bizim derdimiz vatandaşın sorunları” dedi.