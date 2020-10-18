“Muhalefetin görevi iktidarı çalıştırmaktır. İnanın konu hakkında kimin teklifinin meclisten geçtiğinin bir önemi yok. Yeter ki vatandaşlarımızın sorunu çözülsün” sözlerimizi tüm köy ziyaretlerimizde halk toplantılarımızda dile getirdik. Yine aynı düşüncedeyiz. Hangi partinin teklifinin kabul edildiği bizim derdimiz değil bizim derdimiz vatandaşın sorunları” dedi.
Esen “Muhalefetin görevi iktidarı çalıştırmaktır”
CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen “Köylere iptal edilen tüzel kişiliklerinin geri verilmesi mücadelesini baştan beri yürütün ve yeni düzenleme savunucularının başını çeken CHP, sürecin yasallaşmasındaki etkileşimden ziyade sorunun çözülmüş olmasıyla ilgilendiklerini” ifade etti.
YORUM EKLE