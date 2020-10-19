“Muhtarlarımızın yetkileri artırılmalı, bütçeleri olmalı ve özlük hakları düzeltilmelidir”

CHP İlçe Başkanı Berker Esen Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı tebrik mesajında sorumluluklarının önemine işaret ederek yetki ve imkanlarında düzenlemeye gidilmesi gerektiği vurgusunda bulundu.

Esen'in Muhtarlar Günü açıklamasında yer verdiği değerlendirmeler aynen şu şekilde: “Muhtar, millet ile devlet arasındaki köprüdür. Muhtarsız bir yönetim hele muhtarsız bir yerel yönetim asla düşünülemez. Muhtar aynı zamanda halkın temsilcisidir, önderidir. Bir derdi olan, bir kutlaması olan önce muhtarı bulur. Muhtar neşede, tasada, kara günde, iyi günde hep yanı başımızdadır. Muhtarlar ülkemizin ve demokrasimizin temel yapı taşıdır.

Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde birinci dereceden rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetiminin birinci basamağını oluşturmaktalar. Muhtarlarımız demokrasinin ve huzurun sağlanmasında en önemli görevi yerine getirmektedir. Devletimizin temsilcisi olan değerli muhtarlarımız, gece gündüz demeden halkımızla birliktedir, halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek çözüme kavuşturmaktadır.

Seçimle göreve gelen ve bu görevi tarafsız bir şekilde yerine getiren muhtarlarımızın yetkileri artırılmalı, kendilerine ait bir bütçeleri olmalı ve özlük hakları düzeltilmelidir. Bunlar çağın gerekliliğidir ve demokrasimizin temelini oluşturan muhtarlık makamına yakışandır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, muhtarlarımızla sürdürdüğümüz dayanışma ile tüm bunların takipçisi olacağız. Partimizin programı doğrultusunda muhtarlarımızın daha fazla hakka kavuşması için mücadelemizi hem yerelde hem genelde sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle başta Silivri'mizde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum.”