Değirmenköy'de bu sene o sene

Yeni sezon hazırlıklarını teknik patron Ümit Çelik nezaretinde kendi tesislerinde devam eden Değirmenköyspor geçtiğimiz sezon kaçırdıkları şampiyonluğa bu sezon ulaşmak için çok çalışıyor.

Geçtiğimiz devre arasında takımın başına getirilen tecrübeli teknik adam Ümit Çelik nezaretinde idmanlarına aralıksız devam eden Değirmenköyspor bu sezon şampiyonluğa ulaşma niyetinde. Kendi tesislerinde yeni transferleriyle birlikte eksiksiz bir şekilde idmanlarını gerçekleştiren takımda bir iki takviye daha yapılması gündemde. Kulüp Başkanı İsmail Gültekin yaptığı açıklamasında; “İyi bir çalışma içine girdik. Birkaç eksiğimiz var onları da tamamladığımızda lige renk veren kaliteli bir takım olacağımıza inanıyoruz. Hocamızın direktifleri doğrultusunda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yönetimiz ve taraftarımız kenetlendi koyduğumuz hedefe emin adımlarla ilerlemek istiyoruz” dedi.

