Değirmenköy Stadı ‘Yaşam Merkezine’ Dönüşecek

Değirmenköy Mahallesi 22 ada 1 parselde 17.170 m2’lik alana Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1000 kişilik stat yapımına başlanması ile ilgili Değirmenköy Spor Kulübü yöneticileri teşekkür toplantısı düzenledi. Cadde Kafe’de gerçekleştirilen toplantıya Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, İlçe Spor Müdürü Seyithan Dağıstanlı, Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ali Tonta, Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, Değirmenköy İsmetpaşa ve Fevzipaşa Mahalle Muhtarları Erkan Varol ile Şenol Köroğlu, Değirmenköy Spor Kulübü Başkanı İsmail Gültekin katıldı.

YILMAZ: “SÖZ VERDİK”

Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, “Seçim kampanyamız döneminde Değirmenköy Mahallemize geldiğimizde ‘Selimpaşa 25 bin nüfuslu stadı yok, Değirmenköy’ün 10 bine yakın nüfusu var stadı yok, Günüşyaka, Çanta, Kavaklı’da stat yok. Silivri’nin Ortaköy stadı dışında o da çok eski bir stat, başka stadı yok. Gençlerimizin spor yapabileceği alanlar yok’ demiştik. Mahallemizde yaptığımız esnaf ziyaretlerimizde, buradaki sahada ineklerin, koyunların, keçilerin otladığına şahit olmuştuk ve AK Parti Silivri İlçe Başkanımız, MHP Silivri İlçe Başkanımızla, Cumhur İttifakı olarak sizlere şunun sözünü verdik: ‘Biz göreve geldikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımızla, belediyemizin kaynaklarıyla Değirmenköy’ümüze amatör maçların oynanacağı çapta bir stat ve bir spor kompleksi kazandırmayı hedefliyoruz’ dedik. Allah’a çok şükür bugün Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Ahmet Dilsiz ile yaptığımız temaslar, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Değirmenköy’ümüze 1000 kişilik tribünleri, 4 tane soyunma odası olan aynı zamanda tüm amatör maçların oynanacağı ölçülerde bir stadı Değirmenköy’e kazandırmak için temelini attık. İnşaat sürecinde işlerin kolaylaşması ve hızlanması adına belediye olarak destek vereceğiz. Müteahhit firma 5-6 ay gibi kısa bir sürede stadı bitireceklerini taahhüt ettiler.” dedi.

“STADI YAŞAM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Başkan Yılmaz, stat çevresinde sosyal tesislerin yer alacağını belirterek, “Burayı biz sadece stat olarak değerlendirmeyi düşünmüyoruz. Hanımefendilerin girip yürüyüş ve spor yaptığı, çocuklar spor aletleri veya oyun gurupları ile oynarken hanımefendilerin çaylarını içebilecekleri bir sosyal tesisin olduğu bir yaşam merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Silivri Belediyesi olarak biz ihalede olmayan ama bu yönüyle bir yaşam merkezi noktasında da bunları yapacağız. Bu projede emeği geçen AK Parti Silivri İlçe Başkanımız Sayın Mutlu Bozoğlu’na, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan İlçe Kaymakamımız Sayın Ali Partal beyefendiye, İlçe Spor Müdürü Seyithan Dağıstanlı’ya ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Değirmenköy halkı adına, Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın adına teşekkür ediyorum. Bizim hizmetlerimiz kimseler için değil herkes için olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM PARTAL: “SİLİVRİ’MİZE HAYIRLI OLSUN”

Toplantıda konuşan Silivri Kaymakamı Ali Partal, “Değirmenköy Spor Kulübümüz amatör olarak takımını kurdu. Bir heyecan başladı Değirmenköy’de. Heyecanın devamı için de şartların oluşması gerekiyor, sahanın olması gerekiyor. Bugün stadımızın inşaat süreci başlamış oldu. Yaklaşık 6 milyon lira gibi bir ihale bedeli var. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütçesinden yapılan bir çalışma. Bu tarz yatırımlar istekle, taleple, takiple gelir. Sizlerin isteği, ilçe başkanının takibi, belediye başkanımızın ısrarla her seferinde Ankara’ya gittiğinde tekrar tekrar ifade etmesi ile bu yatırım sonuçlandı. Ben her iki başkanımıza da teşekkür ediyorum. Tabi en büyük teşekkür Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ediyoruz. Burada bizim en büyük isteğimiz, centilmence mücadeleler olsun, gençler bir araya gelsin, altyapıdan sporcular yetiştirelim. Tek temennimiz bu. Silivri’ye güzel bir hizmet aldık. Gençlerimiz için, Değirmenköy’ümüz için, Silivri’miz için hayırlı olsun. İnşallah açılışını da hep birlikte yaparız.” dedi.

Toplantı sonrası Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve beraberindeki heyet, yapımına başlanan stadın inşaat alanında incelemelerde bulundu.