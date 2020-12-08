Silivri, Değirmenköy Stadı ihale aşamasında

Değirmenköy girişinde bulunan ve yıllardır atıl bir şekilde el atılmayı bekleyen stadın yapımı için gerekli zemin oluşturuldu ve ihale süreci başlatıldı. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ısrarlı uğraşları neticesinde hizmet ile alakalı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetlerince ihale aşamasına gelindi. Stadın ilk etapta tribünleri ile birlikte ışıklandırılması yapılacak. Konu hakkında bir bilgilendirmede bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Değirmenköylü hemşerilerimize ve sporseverlere söz verdiğimiz gibi "Değirmenköy Futbol Stadı" yapımıyla ilgili ihale sürecimiz başlamıştır. 30 Aralık 2020 tarihinde ihalemiz gerçekleştirilecektir. Spora ve sporcuya yatırımlarımız artarak devam edecektir. Bu vesileyle Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Mahallemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.