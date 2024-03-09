Dünya Kadınlar Günü'nde Zara'dan konser

Eyüpsultan Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği konserde Zara sahne aldı.

Dünya Kadınlar Günü'nde Zara'dan konser
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Eyüpsultan Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlediği konserde Zara sahne aldı.

Eyüpsultan Belediyesi “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel bir konser düzenledi. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde müzik dünyasının güçlü seslerinden Zara konser verdi.

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Sahne performansı ve şarkıları ile Eyüpsultanlı kadınlara keyifli bir müzik gecesi yaşatan Zara, “Seni Yazdım Kalbime”, “Vur Gitsin Beni”, “Kendim Ettim Kendim Buldum”, “Benim İçin Üzülme”, “Sabahçı Kahvesi” gibi dillerden düşmeyen şarkıları seslendirdi.

Başarılı sanatçı, sahnede kaldığı 1 buçuk saat boyunca 20’nin üzerinde şarkı söyleyerek kimi zaman duygusal, kimi zaman da hareketli parçaları ile sevenlerini coşturdu.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen konserde Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de sahneye gelerek, Zara’nın ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, ünlü sanatçıya çiçek takdim etti.