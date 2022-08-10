Dünya su kıtlığını konuşurken Tekirdağ'da endişelendiren görüntüler: Sosyal medya ayaklandı

Afrika kıtasında insanlar içecek su bulamazken Tekirdağ’ın hemen hemen her mahallesinde tonlarca içme suyu sokaklara ve kanalizasyon borularına akıyor. Ayrıca sosyal medyadan ayaklanan vatandaşlar, aylardır ihbarda bulunmalarına rağmen kimsenin bu durumla ilgilenmediğini ve hiçbir çözüm bulmadıklarını ifade etti.

Dünya genelinde su kıtlığı konuşulurken, Afrika kıtasında insanlar içilecek su bulamazken Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki mahallelerde aylardır tonlarca içme suyu sokaklara akıyor. Ülke genelinde de yer altı su kaynaklarının doğru kullanılmasına yönelik konular gündeme gelirken Tekirdağ’da bu görüntüler vatandaşlar arasında endişeye neden oluyor. Aylardır durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve alt kuruluşu olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ihbarda bulunduklarını ifade eden vatandaşlar, söz konusu kurumun yetkililerinin hiçbir şekilde dönüş yapmadığını ifade etti. Ayrıca vatandaşlar, sosyal medyadan da ayaklanarak, yaşanan duruma herhangi bir çözüm bulunmadığına dair tepkilerini dile getirdi.

Milli servet sokağa akıyor

Vatandaşlardan Kenan Ograş yaptığı açıklamada, “Belediyeye, TESKİ’ye ne kadar müracaat ettiysek, Kurban Bayramı’na bir hafta kala bu su patlağı patladı ve halen akıyor. Bu milli bir servet. Şu yollara bakın. Yollar yosun tutmaya başladı. Yazık günah. Bütün mahalle olarak TESKİ’ye, belediyeye çağrı yapıyoruz gelen giden yok. Tonlarca su dereye, denize ve lağımlara gidiyor yazık günahtır. Sonra ‘Yok bilmem susuzluk sıkıntısı çekiyoruz’ Buna bir an önce bir önlem alınmalı. Çareyi gazetecileri çağırmakta bulduk. Allah razı olsun bizim için buraya geldiler. Buradan televizyonlara, gazetelerden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” dedi.

“Her sokakta bir patlak var”

Ograş Tekirdağ’ın her sokağında patlakların olduğunu da ifade ederek, “Her sokakta bir patlak var. Belediyeden buna bir önlem alınmasını istiyoruz. Belediyemiz şuana kadar bu sokağa hiç uğramış değil. Geliyorlar şu aşağıdaki sokaktan dolanıyorlar. Buraya gelmiyorlar. Bize gelip ne derdiniz var diye soran yok. Gelsinler şu rezilliği görsünler sular boşa akıyor” diye konuştu.