Bin öğrenciye ücretsiz online kodlama eğitimi verilecek

Öğrenciler 8 hafta sürecek eğitim programı ile kodlamayı öğrenecek. Programa dahil olmak isteyen öğrenciler 1 Ekim’e kadar başvuruda bulunabiliyor.

Türkiye geneli online Robotik ve Kodlama eğitimleri kapsamında bin öğrenciye ücretsiz kodlama eğitimi sunuluyor.‘Parlak Beyinler İşbaşına’ projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz kodlama eğitimi verilecek. TACEV Eğitim Vakfı’nın başlattığı projede

4 Ekim 2021’de başlayacak program online olarak 8 hafta sürecek. 1 Ekim tarihine kadar devam edecek başvurular, vakfın internet sitesi üzerinden online form doldurularak yapılıyor.

Türkiye’nin dört bir yanına kodlama eğitimi

Proje Sorumlusu Gürkan Çifcioğlu yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin dört bir yanında henüz robotik ve kodlama ile tanışmayan on binlerce öğrencimiz var. Bu öğrencileri uluslararası standartlarda kodlama ile buluşturmayı hedefliyoruz. İlk dönem programımız henüz Ocak ayında başlamasına rağmen ileri düzeyde eğitimler alarak saygın ulusal yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Çifcioğlu, “Artık teknolojinin birçok alanında dünya ile rekabet eden bir Türkiye var. Çocuklarımızı bu rekabetin gerektirdiği şartlarda yetiştirmek zorundayız. Bu bir lüks değil, mecburiyet. Her ailenin bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve bu tür eğitim fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Biz de vakıf olarak, bu öğrencilerimize uzman eğitmenler ve benzersiz bir müfredat sayesinde mümkün olan en iyi eğitimi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Robotik ve Kodlama’nın öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunduğunu vurgulayan Çifcioğlu, “Bu programlar sayesinde öğrenciler gelecekte icra edecekleri mesleklerde birer iş geliştirici, problem çözücü ve iş süreçlerine katkıda bulunan bireyler olarak yetişiyor” dedi.

Başarılı olanlar ileri düzeyde eğitim alacak

Ücretsiz programın ardından başarılı olan kursiyerlerin ileri düzeyde eğitim almaya hak kazanacaklarını belirten Çifcioğlu, “Bizler ülkemizin her alanda olduğu gibi teknoloji alanında da en iyiler arasında yer almasını istiyoruz. Yeterli insan kaynağınız yoksa bu hedefe ulaşamazsınız. Dolayısıyla biz Türkiye geneli programlarla bu kaynağın zenginleşmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.