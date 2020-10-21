Çocuklar Ülkesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden işbirliği

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile işbirliği yapıyor. Çocuklara eğlenirken öğrenme hizmeti sunan Çocuklar Ülkesi’nde öğrenciler, iş hayatını yerinde deneyimlemeyecek.

Eğlenme ve öğrenme ‘edutainment’ kavramının dünyadaki ilk uygulayıcılarından biri olan KidZania’da çocuklar rol yaparak öğrenme metoduyla yeni becerileri ve değerleri kazanıyor, yeteneklerini geliştiriyor. Çocuklar Ülkesi’nde 0-14 yaşındaki çocuklar ve üniversite gençleri geleceğe dair yeteneklerini keşfetme imkanı yakalıyor. Çocuklar Ülkesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile ’KidZania 7+1 Eğitim Modeli ve Staj Programı’ projesi kapsamında üniversite öğrencileri Çocuklar Ülkesi’nde uygulamalı eğitimle iş hayatına hazırlanacak. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından geliştirilen projede ağırlanacak öğrenciler, 1 eğitim - öğretim döneminde Çocuklar Ülkesi çalışanı olacak. Derste öğrendikleri teorik bilgileri uygulayarak nitelikli elemanlar yetiştirilmesi amacıyla başlatılan proje, iş yeri eğitimi ve staj deneyimini kapsayacak.

Protokol imzalandı

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Kolayiş arasında 19 Ekim tarihinde imzalanan protokolle “KidZania Staj Programı” projesinde üniversite öğrencilerine uygulamalı eğitim desteği verilecek. Dekan Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, “Çocuklar Ülkesi, Türkiye’de tek olma özelliğine sahip. Çocuklar 120’den fazla mesleği burada deneyimleyebiliyor. Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümü öğrencilerimiz 7+1 Eğitim Modeli kapsamında uygulamalı eğitimlerinin bir dönemini ve yaz stajlarını Çocuklar Ülkesi’nde gerçekleştirebilecek. Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerimiz her türlü yönetsel kademede uygulamalı eğitim yapabilecek, Rekreasyon Bölümü öğrencilerimiz ise etkinliklerin planlanması ve uygulanması noktasındaki programları hazırlayarak takip edecek. İş dünyası ile sıkı temas halinde olan üniversitemiz saha tecrübesine sahip nitelikli mezunlar vermeye devam ediyor. Sektörün önde gelen firmalarıyla yaptığımız iş birlikleri bu anlamda üniversitemizin vizyonuna büyük katkı sağlıyor. Karşılıklı ve ciddi faydanın söz konusu olduğu bu iş birliklerine yenilerini eklemeye devam edeceğiz” dedi.

‘’Örnek oluşturmasını diliyoruz’’

Ebru Timur konu hakkında şöyle konuştu: “Uzun vadeli bir iş birliğine imza atarak, gençlerin üniversitedeki teorik bilgilerini pratik etmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Staj programında bugüne kadar yaptığımız üniversite projelerine bir yenisini daha ekledik. Önümüzdeki dönemde SUBÜ öğrencileri, 2021 bahar döneminde 14 hafta boyunca bizimle olacak. Nitelikli çalışanların yetişmesine katkı sunacağına inandığımız programın örnek olmasını temenni ediyoruz”.