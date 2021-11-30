"Doğa’m Evimde" ile eğitimde kayıp yok

Uluslararası birçok ödülün sahibi Doğa’m Evimde online eğitim platformu ile eğitimde engel tanımayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, derslerine kesintisiz devam ediyor.

Doğa’m Evimde uzaktan eğitim programıyla eğitim öğretimde kayıp yok. Hayatı olumsuz etkileyen Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ise bulundukları yerlerden eğitimlerine online olarak devam ediyor. İlkokul kademesinden 12. sınıfa kadar eğitim öğretim, e-Doğa üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşiyor.

Uluslararası birçok ödülün sahibi Doğa’m Evimde online eğitim platformu ile eğitimde engel tanımayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, derslerine kesintisiz devam ediyor.

Türkiye’nin gururu

IDC, CIO ve Stevie ödülleriyle Türkiye’nin gururu olan Doğa’m Evimde ile öğrencileriyle hep bir arada olmaktan ve eğitim süreçlerinin aksamamasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, olumsuz hava şartlarından dolayı tüm vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğinin de altını çizdi.