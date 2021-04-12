Doğançay Müzesi 16’ncı Ortaokullar Resim Yarışması sonuçlandı

16’ncısı düzenlenen Doğançay Müzesi Ortaokullar Resim Yarışması sonuçlandı. Çocuklar, pandemi sürecinde pozitif çalışmalar ve düşünceler ortaya koymak amacıyla "Hayat” temasını birbirinden güzel resimlerle yorumladı.

Doğançay Müzesinin pandemi sürecinde pozitif çalışmalar ve düşünceler ortaya koymak amacıyla düzenlediği "Hayat" temalı 16’ncı Ortaokullar Resim Yarışması kazananları belli oldu. Sanat eleştirmeni, Küratör Beral Madra, Küratör Mehmet Lütfi Şen, Doğançay Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Duran, Ressam Süleyman Saim Tekcan ve Sanat Eleştirmeni, Küratör Vasıf Kortun’dan oluşan jüri resimleri değerlendirdi. Yarışmada dereceye giren 8 öğrencinin eserleri sergilenmeye hak kazandı.

Yarışmada dereceye girerek eseri sergilenmeye layık görülen Gökkuşağı Koleji 5’inci sınıf öğrencisi Simge Susup’u tebrik eden Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, pandemi döneminde sosyal hayatlarını kısıtlı yaşayan çocuklar için düzenlenen her yarışmayı önemli gördüğü ifade etti. Abdülkadir Gayretli, “Yarışmalar öğrencilerin motivasyonunu artırıyor, pandemi günlerinde onlara moral aşılıyor” diye konuştu.