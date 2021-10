Doğa’nın hayvansever öğrencileri sevimli dostları için iş başında

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ETA Vakfı Doğa Kolejinin hayvansever öğrencileri, “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” etkinlikleri kapsamında hayvan dostları için önemli bir projeye imza attı. Öğrenciler, 8’inci kez gerçekleştirilen “Bir Kap Mutluluk” projesi kapsamında Bana Göz Kulak Ol Derneği ile iş birliği sağlayarak ormanlarımızı yuva edinmiş sokak hayvanları için yardım kampanyası düzenlediler.

Hayvansever bir nesil yetişmesi için farklı kazanımlarla donatılmış etkinliklerle öğrencilerini buluşturan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 8 yıldır “Bir Kap Mutluluk” projesini gerçekleştiriyor. “Hayvanları bir gün değil her gün korumalıyız” diyerek yola çıkan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, Bana Göz Kulak Ol Derneği ile iş birliği yaparak yardım kampanyası başlattı. 8 Ekim tarihine kadar İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerine kedi-köpek maması getiren herkes yardım kampanyasına katkı sağlayabilir.

Her kampüste mama toplama köşeleri oluşturan öğrenciler, çevrelerindeki insanlarda da farkındalık oluşturmak için “Hayvan Hakları Yürüyüşü” gerçekleştirdiler.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kampüslerinde gerçekleştirilen etkinliklerde, hayvanların da insanlar kadar doğada yaşama haklarının olduğunu dile getirildi. Hayvanları sevebilmenin, onlara yardım edebilmenin insanlardaki en büyük yeteneklerden biri olduğu bilincinin erken yaşlarda kazanılmasındaki önem vurgulandı.

Böyle önemli bir projeye imza attıkları için mutluluk duyduğunu söyleyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, destek ve yönlendirmeleri için okullarına teşekkür etti. Öğrenciler, “Okulumuzda hayvanlarımız var. Köpeklerimiz, kedilerimiz ve tavuklarımızla oynamayı çok seviyoruz” dedi.

“Sevimli dostlarımızı unutmayacağız”

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu, “Öğrencilerimizin hayvanlarla olan ilişkilerinin güçlenmesi, doğa ve hayvan sevgisiyle büyümeleri için gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimiz, kampüslerimizdeki hayvanlarla serbestçe oyun oynuyor, birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alıyorlar. Yıl içinde geliştirmeyi sürdüreceğimiz projelerle sevimli dostlarımızı unutmayacağız.” dedi.

“Her zaman can dostlarımıza sahip çıkmalıyız”

Bana Göz Kulak Ol Derneği kurucusu ve aynı zamanda oyuncu Özge Özder ise, “Sokaktaki can dostlarımız için bıraktığınız mamaları, Bana Göz Kulak Ol Derneği olarak biz de can dostlarımıza bağışlayacağız. Size sokaktaki can dostlarım adına teşekkür ediyorum.’’ dedi. Ayrıca Özder öğrencilerimize, sadece 4 Ekim’de değil her zaman sokaktaki ve barınaktaki can dostlarımıza sahip çıkmak gerektiğini, can dostlarımızı petshoplardan değil barınaklardan alarak kendilerine hayat arkadaşı edinmeleri gerektiğinin önemini vurguladı.