Eğitimler sergiye dönüştü

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş’ eğitimleri son buldu. Öğrencilerin yeteneklerini kullanmaları ve üretim yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimleri tamamlayan öğrencilerin projeleri ile oluşturulan dijital sergi erişime açıldı.
“Pandemi süreci hızlandırdı”
Özellikle sanat ve tasarım alanlarında dijitalleşme süreçlerinin pandemi nedeni ile oldukça hızlandığına vurgu yapan Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan, Z kuşağının bu ivmeye hızlıca ayak uydurduğunu ve alansal becerilerini dijital platformlarda da sorunsuzca sergileyebildiklerini söyledi.Dijital sergiye üniversitenin web adresi üzerinden erişilebiliyor.