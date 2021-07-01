LGS’de kitlesel başarı geleneği

Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği LGS sonuçları açıklandı. Uğur Okulları kitlesel başarı geleneğiyle Türkiye’nin gururu oldu. 427 Uğurlu öğrenci yüzde 1’lik dilimde yer almayı başardı.
Okulun teknolojik olanakları araştırılmalıTercih döneminin titizlikle ele alınması gereken bir süreç olduğunu söyleyen Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin ise şunları söyledi: “Okulun akademik başarısı ile birlikte teknolojik olanaklarına, İngilizce dil edinimine ve yurtdışı danışmanlığına odaklanılmalı. Hepimiz hayatımız boyunca birçok karar alıyor ve yaşamımızı şekillendiriyoruz. Bu kararlardan belki de en uzun vadeli etkisi olan ‘meslek seçimi’. Meslek seçiminin temelini ise lise ve üniversite tercihlerimiz oluşturuyor. Kısacası doğru tercih, aslında iyi bir geleceğin ilk adımı. Çocuklarımızın lise tercihini doğru yapabilmeleri, iyi bir üniversite ve mesleğe sahip olmak için atacakları ilk adım. Bu sebeple okulların araştırılması, öğrencinin gelecek beklentilerine ve kişilik özelliklerine uygunluğu incelenmeli. Öğretmen kadrosunun kalitesi, okulun akademik başarı, fiziki ve sosyal olanakları, yabancı dil eğitimi, sınav sistemlerine ve müfredata uygun ders içeriklerinin verimli şekilde işliyor olması, rehberlik hizmetleri, ders dışı faaliyetler önemli kriterler arasında yer alıyor.”