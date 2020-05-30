Masal kitabının başrolü çocuklar oldu

Yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında ‘uzaktan eğitim’ modeliyle eğitim veren Odak Okulları, sosyal ve kültürel etkinliklerine de internet ortamında devam ediyor. Sanattan spora evde yapılabilecek birçok etkinliği sadece kendi öğrencilerine değil, tüm öğrencilerin ulaşabileceği ortamlarda paylaşan Odak Okulları, ‘Eğitimin Odak Noktası’ parolasıyla eğitim hayatını başarılı bir şekilde sürdürüyor.

KENDİ MASALLARINA YÖN VERDİLER

‘Online Yazar Söyleşileri’ kapsamında bu hafta yazar Ahu Baytok, 1. Sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. ‘Hayal Pera’ isimli ‘Dramalı bir masal’ kitabı ile öğrencilerle buluşan Ahu Baytok, çocukların zihinsel ve bedensel olarak aktif olduğu bir atölye etkinliği gerçekleştirdi.

Yazar Baytok rehberliğinde, öğrenciler hayal güçlerini kullanarak kendi masallarına yön verdiler ve drama tekniklerini kullanarak, kitabın başrolü çocuklar oldular. Çocukların fikirlerinin ve önerilerinin ön planda tutulduğu etkinlikte, yazar ile öğrenciler arasında olumlu geri bildirimler sağlandı. Dramalı masal kitabıyla öğrenciler, hem öğrendi hem de eğlendi.