Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı, Kanada diploması veren tek okul; Florya Canada Okulları

Kanada ve Türk eğitim müfredatlarının birleşiminden oluşan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı, ilk ve tek Kanada diploması veren okul olan Florya Canada Okulları, yaşam boyu öğrenme kültürü ile öğrencilerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına olanak sağlıyor.

“Soru Soran ve Öğrenen Çocuklar” modeliyle fark oluşturan Florya Canada okulundan mezun olan öğrenciler Kanada üniversite değerlendirmelerine direkt olarak katılabiliyor. Yaşam boyu öğrenen, kişisel doyuma ulaşmış, üretken, adil ve demokratik, topluma katkıda bulunabilmek için gereken nitelikleri edinmiş bireyler yetiştiren Florya Canada Okulları, çocukların tam potansiyellerine ulaşarak öğrenip büyüyecekleri canlı bir öğrenme ortamı sunuyor.

Türkiye ile Kanada arasında dostluk köprüsü görevi

Florya Canada Okulları Kanada Eğitim Program Müdür Yardımcısı Heather Ingalls, yaptığı değerlendirmede böylesi bir eğitim iş birliğinin Türkiye ile Kanada arasında adeta bir dostluk köprüsü görevi gördüğünü ve Türk gençlerine küresel bir vizyon kazandırmada çok önemli olduğunu dile getirdi. Heather Ingalls, Florya Canada Okulları’nın New Brunswick’teki Atlantic Education International tarafından akredite edilen tek Türk okulu olduğunu, bu sayede verilen lise eğitiminde Kanada müfredatında da derslere yer verilerek öğrencilerin Kanada’daki bir üniversiteye kabulüne olanak hazırladıklarını belirtti.

47 farklı ülkenin öğrencileri eğitim görüyor

Türkiye’de dünyayı yaşamaya olanak sağlayan çok kültürlü öğrenci ve veli profiliyle öne çıkan Florya Canada Okulları, “Soru Soran ve Öğrenen Çocuklar” (Inquiry Based Learning) eğitim modeliyle, alanında uzman öğretmenler tarafından seviyelere uygun ve birden fazla kaynaktan faydalanarak hazırlanan derslerle öğrenci merkezli eğitim sistemi ile fark oluşturuyor. Kanada New Brunswick müfredatını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın programına entegre eden Florya Canada Okulları’nda 47 ayrı ülkeden Türk ve yabancı kökenli öğrenci yer alıyor.

New Brunswick Atlantic Education International akrediteli tek Türk okulu

Anaokulu, ilköğretim ve lise eğitimlerini tek çatı altında öğrenciler ile buluşturan Florya Canada Okulları’nda, tüm dersler İngilizce olarak veriliyor. New Brunswick Atlantic Education International tarafından akredite edilmiş Türk okulu olan Florya Canada Okulları, lise eğitiminde verdiği Kanada müfredatlı dersler ile Kanada üniversite kabullerinde değerlendirme kriteri olarak büyük önem taşıyor. Atlantic Education International tarafından 2 yılda bir denetlenmeye tabi tutulan Florya Canada Okulları, öğretmenleri de özel eğitim programlarına her yıl katılmakta.

Spor, sanat ve teknolojiyle iç içe bir kampüs

Florya’da yer alan okulun, son teknoloji sinema altyapısına da sahip olan bir konferans salonu, İngilizce, Türkçe ve Fransızca olmak üzere zengin bir koleksiyona sahip kütüphanesi, yarı olimpik bir yüzme havuzu, açık ve kapalı spor salonları, kodlama yapmak üzere donanımlı bir ICT laboratuvarı, 2 adet Fen Bilimleri laboratuvarı, resim ve müzik odalarının yer aldığı tam teşekkülü bir kampüsü bulunuyor.